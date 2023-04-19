Murat Kurum'dan Sancaktepelilere millet bahçesi müjdesi Her gün İstanbul'un bir ilçesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bugün Sancaktepe'yi ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmalarında, ikinci millet bahçesinin müjdesini verdi.

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14 Mayıs seçimlerine 3 hafta kaldı...

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği, heyecanın ise ilk andan itibaren yüksek olduğu seçim arenasında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Parti liderleri her gün bir ilde vatandaşlarla buluşurken, milletvekili adayları da ilçeleri karış karış geziyor.

Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oluyor.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olarak çalışmalarını yürüten Bakan Kurum'un bugünkü adresi Sancaktepe oldu.

Burada coşkulu bir kalabalıkla bir araya gelen Bakan Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"21 yıldır olduğu gibi İstanbul’umuzun problemlerine odaklanacağız"

Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’umuzda bu aziz şehrin, dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz.



14 Mayıs seçimlerine 25 gün var. 25 gün çok önemli. Bizim Türkiye Yüzyılı'nı inşallah yeniden başlatacağımız, büyük ve güçlü Türkiye hikayemizi tüm dünyaya anlatacağımız çok çok önemli bir seçim. İnşallah hep birlikte bugüne kadar olduğu gibi 21 yıldır olduğu gibi İstanbul’umuzun en temel problemleri ne ise hep o problemlere odaklanacağız.



21 yıldır olduğu gibi eğitimden sağlığa, finanstan kültür sanata her alanda şehrimizi Sancaktepe’mizi hak ettiği noktaya taşıyacağız.



Engelsiz İstanbul, engelsiz Sancaktepe çalışmalarımızı bir bir anlatacağız. Sancaktepe’nin tüm mahallelerinde yaygınlaştıracağız. İstanbul’un 39 ilçesini Sancaktepe’nin yaşam kalitesine yükseltecek her mevzuda vatandaşımızın yanında gece gündüz demeden çalışacağız.

"Tek bir amacı olmayan Kılıçdaroğlu var"

Seçime yönelik de mesajlar veren Murat Kurum:

Açıkça görüyoruz ki bugün saflar netleşmiştir. Bir tarafta bu ülkeye dev projeleri ile daha güçlü bir Türkiye yapmak isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta kim var biliyor musunuz? Daha masayı yeni kurdular, masa dağılıp toplanıyor. Biz seçime gidiyoruz. Seçimde millete, vatandaşa bir vaat sunmamız lazım denmez mi?



Cumhurbaşkanımız bunları hayal ederken karşı tarafta tek bir amacı olmayan Kılıçdaroğlu var.



Bir tarafta milleti için devasa köprüleri, yolları, hastaneleri, hızlı trenleri, şehir hastaneleri, havalimanları, sosyal konutları, kent meydanlarını, üniversitelerini inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var.



Bir taraftan İstanbul’umuzun deprem bütçesini 6 kat düşürüp yılda 20 bin konut yapacağız ve toplamda 100 bin konut yapacağız sözünü tutmayan İmamoğlu var.



Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran 5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturan AK Parti var.

"İkinci bir millet bahçesini Samandıra Meydanı’nda kazandırıyoruz"

Sancaktepelilere müjdelerle geldiğini belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: