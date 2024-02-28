Murat Kurum'dan Sarıyer paylaşımı: 'Denizde, karada, pazarda yanınızdayız' Yerel seçim öncesi ziyaretlerini sürdüren İstanbul adayı Murat Kurum, Sarıyer'de pazardaki vatandaşlarla olan samimi karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni dönem için birçok konuda projeler hazırlayan ve vaatleriyle vatandaşın sorunlarına hitap eden Kurum, yoğun ilgi görüyor.

Esnafla bir araya geliyor

Bakanlık dönemindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Kurum, şimdilerde İstanbullular için sahada mücadele ediyor.

Hemen her gün ilçe ziyaretlerinde bulunan Murat Kurum, esnafı ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor.

Bugünkü durak Sarıyer

Bugün Sarıyer'i ziyaret eden Murat Kurum, pazarda dolaştı, sahilde amatör balıkçıları ziyaret etti.

Pazarda bir esnaf, Kurum'a desteklerini ileterek "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz." dedi.

"Bitlis, şimdi Bitlis oldu"

Bitlisli bir esnaf, bakanlık döneminde hayata geçirdiği projeler için Kurum'a teşekkür ederek "Bitlis güzel, çok güzel elinize sağlık. Gerçekten Bitlis, şimdi Bitlis oldu. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Seni seyretmeden uyumuyorum"

Kurum'un nasıl olduğunu sorduğu bir esnaf, "Siz gelirseniz daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş ise "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında kendisine, "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum." şeklinde dua eden yaşlı kadına Kurum, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız." şeklinde karşılık verdi.

"Hep yanınızdayız"

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin sevgisini kazanan Kurum, bu ziyaretindeki kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımına şu notu ekledi:

"Denizde, karada, pazarda, İstanbul’da her anınızda hep yanınızdayız."

Karelerde vatandaşın Kurum'a olan yoğun ilgisi dikkat çekti.

İşte Sarıyer ziyaretinden kareler...