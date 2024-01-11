Murat Kurum'dan şehit ailesine taziye ziyareti AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, Şehit Yasin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştü.

23 yaşındaki şehidin annesi Zahide Karaca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Allah oğlumun da mekanını cennet etsin. Yattığı nur gölü olsun. Anneler hiç ağlamıyor. Hiç gözümden yaş akıtmadım. Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Oğlumun sosyal medyada gündem olan vidosunu şehit olduktan sonra izledim. Yavrumla gurur duydum. Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrum ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmış, Allah'tan tüm şehit annelerine sabır vermesi temennisinde bulunarak, "Allah bana sabır verdi. Hiç gözyaşı akıtmıyorum. Şehit anneleri ağlamasınlar. Düşmanların yamacında ağlamasınlar, hepimiz dik duralım. Dik duralım ki böyle anneleri görsünler. Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler" şeklinde konuşmuştu.

Murat Kurum'dan ziyaret

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "Onlar bize şehidimizin emaneti. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allah sabırlarını arttırsın. Bu mübarek gecede tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" paylaşımında bulundu.