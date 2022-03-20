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    Murat Kurum'dan şehitlere ziyaret

    Bakan Kurum, şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın kabrini ziyaret etti. Kurum daha sonra şehit uzman çavuş Selçuk Paker'in de ailesine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 11:38
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    Murat Kurum'dan şehitlere ziyaret

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'daki bir dizi programın ardından Mamak Belediyesi ve AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

    Bakan Kurum daha sonra Mamak’ta bulunan Cebeci Askerî Şehitliği’ne geçti.

    ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

    Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan uzman çavuş Selçuk Paker ile geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabri başında dua etti.

    Kurum, daha sonra şehit Paker'in ailesini de ziyaret etti.

    Murat Kurum'dan şehitlere ziyaret ViDEO

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #1

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #2

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #3

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #4

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #5

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #6

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #7

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #8

    Murat Kurum dan şehitlere ziyaret #9


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