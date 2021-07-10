Murat Kurum'dan Trabzon'a kentsel dönüşüm müjdesi

Bakan Kurum, Trabzon'da 90 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon için kentsel dönüşüm projesi müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Kurum, 'Trabzon'un Büyük Dönüşümü' projesi kapsamında, Çömlekçi Mahallesi üzerindeki 90 bin metrekarelik alanda dönüşüm çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Projenin 1'inci etabının 30 bin metrekarelik alanı kapsayacağını belirten Bakan Kurum bu kapsamda 130 konut, 20 dükkan, 396 araçlık kapalı otopark inşa edileceğini belirtti.

Bakan Kurum, Çömlekçi Mahallesi'nde yapılacak dönüşümün bitiş tarihi için Ocak 2022 tarihini verdi.

BAKAN KURUM'UN PAYLAŞIMI

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye şu ifadeleri not düştü:

"Bugün Trabzonlu kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. “Trabzon’un Büyük Dönüşümü” için çok önemli bir adım atıyor, Çömlekçi Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüme başlıyoruz.





"OCAK AYINDA VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Projemizin 30 bin metrekare büyüklüğündeki 1'inci etabında, 130 konut ile 20 dükkan ve 396 araçlık kapalı otopark inşa ediyoruz.

Trabzon'un çehresini değiştirecek Çömlekçi projemizi 2022 Ocak ayında tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."