Murat Kurum'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin değerlendirme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu dolayısıyla Brezilya'da.

Bakan Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek COP31'in başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

"AVUSTRALYALI DOSTLARIMIZLA ATTIĞIMIZ BU BÜYÜK ADIMIN TÜM İNSANLIK İÇİN ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Kurum açıklamasında, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü yükselteceğini belirtti.

COP31 boyunca insanlığın ve dünyanın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri, Türkiye ve Avustralya'nın birlikte ortaya koyacağını aktaran Kurum, "Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"SİZLERİ, CENNET VATANIMIZ TÜRKİYE'YE BEKLİYORUM"

COP31 sürecinde Türkiye'ye destek olan Avustralya​​​​​​​ Hükümetine, görüşmelere ara buluculuk eden COP29 ile COP30'a başkanlık eden Azerbaycan ve Brezilya'ya teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti: