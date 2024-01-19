Murat Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde: Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız! Gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya yanıt verdi. Kurum, “Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sürekli sahada olan ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum'un son durağı, Beyoğlu Gençlik Merkezi oldu.

Kurum, burada gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle buluştu: Tek tek sorularını yanıtladı, sohbet etti

Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti.

Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay’a üye oldu.

Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti

Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti.

Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber ‘Fatiha Suresi'ni okudu.

İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"

Kurum, mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya, ‘’Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız.’’ sözleriyle yanıt verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)