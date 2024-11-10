Murat Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı.

Görüşmelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Burada sunumunu yapan Kurum, Kahramanmaraş depreminden sonra yıkılan şehirlerin yeniden ihyası, depremzedelerin yeniden evlerine kavuşması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği günden bu yana birçok projeyi hızlandıran ve binlerce yeni konutu depremzedelere teslim eden, 2025'te ise evini teslim almayan depremzedenin kalmayacağı sözünü veren Kurum, burada önümüzdeki yıl için yeni bir konut projesinin de müjdesini verdi.

81 İLDE YENİ KONUT PROJESİ

Gelecek yılı işaret eden Kurum şöyle konuştu:

"2025 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha başlatacağız. Bu 81 ilimizde olacak.

Özellikle deprem bölgesindeki kiracı vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu.

"GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK VATANDAŞLARIMIZA..."

Burada ev sahibi olmayan, gerçekten ev alma noktasında sorun yaşayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza bu proje kapsamında yeni sosyal konut projelerini daha önce yaptığımız 1 milyon 462 bin sosyal konut gibi yapmaya devam edeceğiz."

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMA ESASI

Dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla yeni konutları inşa etmeye devam ediyor.

26 EKİM'DE TESLİM ALDILAR

Bu kapsamda son teslim töreni 26 Ekim'de gerçekleştirildi.

Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’daki Gülderen TOKİ deprem konutları alanında yapıldı.

29 BİN 311 KONUT DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende, Hatay’da 7 bin 856, Malatya’da 6 bin 759, Gaziantep’te 5 bin 259, Kahramanmaraş’ta 3 bin 135, Adıyaman’da 3 bin 108, Osmaniye’de bin 310, Adana’da 648, Diyarbakır’da 641, Elazığ’da 569, Kilis’te 9, Şanlıurfa’da 17 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut daha teslim edildi.

26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut sayısı 130 bin 565’e yükseldi.