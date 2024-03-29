Haberler



Gündem



Murat Kurum'dan yeni reklam filmi: İstanbul bizim sevdamız

Murat Kurum'dan yeni reklam filmi: İstanbul bizim sevdamız Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum yerel seçimlere günler kala akılda kalacak bir reklam filmi yayınladı. Kurum paylaşımına "İstanbul bizim sevdamız" notunu düştü.