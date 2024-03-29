Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı...
Seçimlerde heyecanın yüksek olacağı adreslerin başında ise İstanbul geliyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.
Kurum'dan yeni reklam filmi
Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.
Murat Kurum, yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.
Murat Kurum sosyal medya hesabından, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yeni bir video yayınladı.
"İstanbul bizim sevdamız"
Kurum paylaşımına "İstanbul bizim sevdamız..." notunu düştü.
Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'da yapılan yatırımlara yer verildi.
Büyük ilgi gördü
Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Reklam sözlerinde ise Murat Kurum'un vaatlerine vurgu yapıldı.
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