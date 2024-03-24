Murat Kurum'dan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' paylaşımı Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne sayılı dakikalar kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi. Kurum paylaşımına "İstanbul bugün çok başka" notuyla paylaştı.

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AK Parti, "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" ile seçim çalışmalarına devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting saat 14'te başladı.

Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.

40 ayrı ekran yerleştirildi

Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi.

Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı

Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

"Yeniden İstanbul Sadece İstanbul"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü.

Kurum'dan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı mitinge sayılı dakikalar kala Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi.

"İstanbul bugün çok başka"

Sosyal medya hesabından kalabalığın fotoğrafını paylaşan Kurum paylaşımına "İstanbul bugün çok başka" notunu düştü.