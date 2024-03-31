Murat Kurum'dan yerel seçim mesajı: Mutlaka oyunuzu kullanın! Vatandaşlara oy kullanma çağrısı yapan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, " Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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Seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Vatandaşların oy verme işlemi devam ederken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'dan bir çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından seslenen Kurum, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Kurum, verilecek oylarla İstanbul'un geleceğine sahip çıkılacağını sözlerine ekledi.

"Bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın"

Murat Kurum ayrıca sandıklarda görev alan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Murat Kurum'un konuyla ilgili paylaşımı şöyle: