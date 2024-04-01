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Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Sandıkların kapanmasının ardından, sayım işlemleri hızla başladı.

İstanbul'da büyük oranda açılan sandıkların ardından, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek"

Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar ki, İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Daima milletimizin huzuru, milletimizin refahı için çalışan kadrolarız. Aynı anlayışla çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. "

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı için teşekkür ediyorum"

Kurum açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İnşallah bu yolda 22 yıldır olduğu gibi hem ülkemiz hem de vatandaşımızla el ele verip, zor günleri beraber nasıl atlattıysak yine aynı anlayışla çalışıp, çabalayıp ülkemizi inşallah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı için, bize bu görevi tevdi ettiği için çok teşekkür ediyorum."