Murat Kurum'un 650 bin konut vurgusu: Dirençli bir İstanbul sözü verdik İBB adayı Kurum, İstanbul'un depreme dayanıklı bir kent olmasının sözünü verdiklerini söyledi. Kurum, "Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik" ifadesini kullandı.

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AA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala programlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Üsküdar'da "Kahramanmaraşlılar ile Sahur Sofrası" programına katılan Kurum, geçmişte verdikleri sözleri tuttuklarına dikkati çekti.

İBB adayı Kurum, "Bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez." dedi.

"Bu söz Murat Kurum sözüdür"

"Biz bir söz verdik mi tutarız" ifadesini kullanan Kurum, "Bu söz eser adamlarının, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür." şeklinde konuştu.

Kurum, depremde on binlerce insanın yakınını ve sevdiklerini kaybettiğini, birlik ve beraberlik duygularıyla ayakta kalındığını söyledi.

'Dirençli İstanbul' sözü: Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik

Kahramanmaraş merkezli depremlerle deprem gerçeğiyle bir kez daha acı bir şekilde yüzleşildiğini belirten Kurum, İstanbul için deprem güvenliği merkezli projeler hazırladıklarını anlattı ve ekledi:

İstanbul'a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk gün sizlere dirençli bir İstanbul sözü verdik.



Nasıl geçmişte afetlerde çalıştıysak, nasıl Elazığ'da Malatya'da, Giresun'da Bartın'da söz verip tuttuysak, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıysak İstanbul için de öyle yapacağız.



Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik. İşte, 31 Mart'ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan'dan itibaren iş başına geçeceğiz.

Depremle mücadele, trafik ve yeşil alan

İstanbul'la ilgili projelerini anlatan Kurum, depremle mücadele, trafik ve yeşil alan gibi alanlara özel bir önem verdiklerini, yüzlerce proje hazırladıklarını söyledi.

İstanbul'un sorunlarını çözmek için her zaman sahada ve vatandaşlarla birlikte olacaklarını ve tek gündemlerinin İstanbul olacağını anlatan Kurum, tüm İstanbullulara el uzatacaklarını kaydetti.

"Trafik çile olmaktan çıkacak"

Murat Kurum, İstanbul'da öncelikli olarak depremle ilgili endişelerle mücadele edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler.

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde gece gündüz çalıştık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmaları anlatan Kurum, devletin ilgili tüm kurumları olarak aylarca sahadan ayrılmadıklarını ve vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Deprem sonrası devlet ve millet dayanışmasının dünyaya örnek olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

Deprem öyle büyüktü ki 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalıştık. Devlet, millet nasıl bir olurmuş, dünyaya gösterdik. 85 milyon tek yürek olduk.

"Biz görevimizi yaptık"

Kurum, salona giriş yaparken bir çocuğun kendi çizdiği resmi hediye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

Depremde yıkılan bir evin enkazının resmini çizmiş, yanına da beni çizmiş. 'Murat ağabey gelecek, o evi yapacak.' diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız.



Bir tane kardeşimiz de salona girerken, 'Deprem bölgesine geldiniz, günlerce, aylarca bizim için çocuklarımız için çalıştınız. Sizler, eşiniz, çocuklarınız bize hakkınızı helal edin.' dedi. Biz görevimizi yaptık. Milletimizin en zor anında yanında olmalıydık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)