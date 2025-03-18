Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu...
Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.
Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.
BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.
Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir araya geliyor.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta deprem konutları ve kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
O esnada, Bakan Kurum, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
SAMİMİ SOHBET KAMERALARA YANSIDI
Kahramanmaraşlı depremzede bir vatandaş ve Bakan Kurum arasındaki sohbette sıcak görüntüler yaşandı.
"İSMAİL NEREDESİN GÜLÜM"
Sohbet sırasında bir vatandaş aniden seslenerek, "İsmail neredesin gülüm?" dedi.
Bakan Kurum ise şaşkın bir ifadeyle "Kimi çağırdın sen?" diye sordu.
HERKESİ GÜLÜMSETTİ
Depremzede vatandaşın, gülümseyerek "Eşimi" sözleri çevredekileri gülümsetti.
ZİYARETE DAMGA VURDU
Bakan Kurum'un sıcak yaklaşımı ve vatandaşlarla kurduğu samimi diyalog, ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
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