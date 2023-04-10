Murat Kurum'un down sendromlu gençle iç ısıtan anları Pendik Belediyesi'nin iftarında down sendromlu bir gençle samimi diyalogları davetlilerin beğenisini toplayan Murat Kurum, davetlileri özel gençle selamladı.

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Ramazan ayı iftarları, siyasilerin yoğun mesaileri arasında halkla bir araya gelmesine vesile olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Murat Kurum da dün Pendik Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Pendiklilerle birlikte orucunu açan Kurum, daha sonra davetlilere hitap etmek üzere sahneye yöneldi.

Down sendromlu gençle samimi anlar

Kürsüye giden merdivende ise kendisini bekleyen bir sürpriz vardı.

Ailesi ile iftara gelen down sendromlu özel bir genç, merdivenlerde Bakan Kurum'u karşıladı.

Murat Kurum'u elinden tutarak kürsüye götüren genç, mikrofonu eline aldı ve davetlilere hitap etti.

Davetlileri beraber selamladılar

Sahnenin ortasına giderek davetlilere seslenen gencin düşme tehlikesine karşı uyarmak için yanına giden gencin Kurum'u sahneden uzaklaştırdığı an iftar çadırında kahkahalar yükseldi.

Konuşmasını özel gençle yapan Murat Kurum, seyircileri selamlayıp mikrofonu sahibine teslim ettiği gecede bu özel anlar izleyenleri hem güldürdü hem de yaşanan samimi anlar duygulandırdı.