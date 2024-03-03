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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.
Bu kapsamda ilçeleri karış karış gezen Kurum, gençleri de unutmadı.
Bugün Volkswagen Arena’da En Genç Festival’de Sefo, Demet Akalın, Sinan Akçıl, Hande Ünsal, Kolpa gibi çok sayıda sanatçının sahne alacağı festivale gençlerin ilgisi büyük oldu.
Gençlerden büyük ilgi
Girişlerin ücretsiz olduğu ve saat 16.00’da başlayan festival için kapıda uzun kuyruklar oluştu.
Kurum gençlerle bir araya gelecek
Murat Kurum’un da festivale katılarak gençlerle bir arada olması bekleniyor.
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