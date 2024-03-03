Murat Kurum'un gençlik festivaline yoğun ilgi İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen En Genç Festival'de çok sayıda sanatçı sahne alıyor.. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da festivale katılarak gençlerle bir araya gelecek.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeleri karış karış gezen Kurum, gençleri de unutmadı.

Bugün Volkswagen Arena’da En Genç Festival’de Sefo, Demet Akalın, Sinan Akçıl, Hande Ünsal, Kolpa gibi çok sayıda sanatçının sahne alacağı festivale gençlerin ilgisi büyük oldu.

Gençlerden büyük ilgi

Girişlerin ücretsiz olduğu ve saat 16.00’da başlayan festival için kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Kurum gençlerle bir araya gelecek

Murat Kurum’un da festivale katılarak gençlerle bir arada olması bekleniyor.