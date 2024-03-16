Murat Kurum'un kentsel dönüşüm paylaşımı: Bahane üretmedik, çalıştık İBB Başkan adayı Kurum, İstanbul’da 173 bin yapıyı sağlıklı konutlara dönüştürmeyi başardıklarını söyledi. Kirazlıtepe örneğini veren Kurum, "Unutmadık. Sadece çalıştık" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla biliniyor.

İstanbul'da 31 Mart belediye seçimi çalışmalarını sürdüren Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Kirazlıtepe'de öncülük ettiği projelerden örnek verdi.

Kurum, 81 ilde 365 bin, İstanbul’da 173 bin yapıyı sağlıklı konutlara dönüştürdüklerini anımsattı.

"Unutmadık, sadece çalıştık"

Kirazlıtepe'nin buna en iyi örneklerden biri olduğunu kaydeden Kurum, "Bahane üretmedik. Unutmadık. Sadece çalıştık." diye ekledi.

"Murat Kurum geldi, kentsel dönüşüm projesini başlattı"

Yeniden inşa edilen binaların görüntüleri eşliğinde konuşmasına yer verilen hak sahibi Ali Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

Eski binamız tapusuzdu ve dökülmeye başlamıştı. Korkuyorduk, gece uyku uyuyamıyorduk. Yani çoluğumun çocuğumun bir yıkımda, bir şeyde başına bir şey gelse ömür boyu ben nasıl yaşarım diye.



Murat Kurum o dönemler Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Geldi, çevreyi dolaştı. Sonra hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projesini başlattı.

Kiraya desteği verildi

O dönem her türlü kolaylığın kendilerine sağlandığını belirten Durmuş, kiraya çıkanlara kira desteği verildiğini ve taşıma bedeli ödendiğini söyledi.

Ödemelerde kolaylık sağlandığını anlatan Durmuş, "5 yıla yaydılar." ifadesini kullandı.

"Rüya gibi geldi"

Ali Durmuş, evler tamamlandığında eşiyle söz konusu yapıları görmeye geldiklerini belirterek şöyle devam etti:

Bir zamanlar gecekonduda can derdiyle yaşayan Ali... Böyle bir ev yapılmış, böyle bir dört dörtlük inşaat evler kurulmuş ve içine girmişiz. Rüya gibi geldi.

"Bunları çözebilecek tek insan Murat Kurum'dur"

İstanbul'da deprem ve trafik konularının çok önemli olduğunun altını çizen Durmuş, "Bunları çözebilecek tek insan ve büyük bir şans Murat Kurum'dur." diye ekledi.