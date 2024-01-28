Murat Kurum'un son seçim şarkısı: Bizde başka bir aşk yok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un son seçim şarkısı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" vurgusuyla seçmenlerle buluştu. Şarkının sözlerinde Murat Kurum’un seçim kampanyasında kullandığı ‘’Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’’ sloganı öne çıkarıldı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul...

Son olarak Murat Kurum'un seçim şarkısı, '’Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul'’ vurgusuyla seçmenlerle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet Han ve Ulubatlı Hasan vurgusu

Söz ve müziği Özhan Eren'e ait olan şarkıda, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan’a yer verildi.

'Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’

Şarkının sözlerinde Murat Kurum’un seçim kampanyasında kullandığı ‘’Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’’ sloganı öne çıkarıldı.

Şarkının klibinde İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları kullanıldı.

İstanbullularla bir araya geldiği görseller de yer aldı

Klipte ayrıca Kurum'un seçim kampanyası boyunca bir araya geldiği İstanbullular da yer aldı.

İşte yeni şarkının sözleri...