31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul...
Son olarak Murat Kurum'un seçim şarkısı, '’Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul'’ vurgusuyla seçmenlerle buluştu.
Fatih Sultan Mehmet Han ve Ulubatlı Hasan vurgusu
Söz ve müziği Özhan Eren'e ait olan şarkıda, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan’a yer verildi.
'Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’
Şarkının sözlerinde Murat Kurum’un seçim kampanyasında kullandığı ‘’Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’’ sloganı öne çıkarıldı.
Şarkının klibinde İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları kullanıldı.
İstanbullularla bir araya geldiği görseller de yer aldı
Klipte ayrıca Kurum'un seçim kampanyası boyunca bir araya geldiği İstanbullular da yer aldı.
İşte yeni şarkının sözleri...
Gemilerle geçtik
Yüce dağlarından
Bizde imkânsız yok
Canım İstanbul
Aşk nedir öğrendik
Ulubatlı Hasan’dan
Bizde başka aşk yok
Yarim İstanbul
Sen delikanlım
Fatih’ler torunusun
Sen Rumeli
Sen Anadolu’sun
Söyle şarkımızı
Bütün dünya duysun
İstanbul İstanbul
Sadece İstanbul
Haydi İstanbul
Şimdi İstanbul
Bizde başka bir aşk yok
Sadece İstanbul
İstanbul İstanbul
Sadece İstanbul
Bizde başka bir aşk yok
Sadece İstanbul
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış