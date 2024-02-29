Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı: 'Aşkımız Eser Olur" Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerde özellikle büyükşehirler oldukça büyük önem taşıyor.

Bunların başında ise İstanbul geliyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Hız kesmeden ziyaretlerini sürdüren Kurum, vaatleriyle de vatandaşın sorunlarına ve taleplerine karşılık veriyor.

Kurum'a büyük destek veren çalışmalardan biri de seçim şarkıları.

Sinan Akçıl'dan Murat Kurum'a yeni seçim şarkısı

Meydanlarda sıkça duyulan ve dillere pelesenk olarak şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Dillere dolanacak yeni şarkının adı "Aşkımız Eser Olur" oldu.

Şarkının sözleri ise şarkıcı Sinan Akçıl'a ait...

Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Programa Akçıl da katıldı

Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı.

Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

"Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim"

Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."

"Sadece İstanbul"

Hazırlanan yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

"Her daim sen varsın aklımda

Her köşen cennet mi karşımda

İstanbul hepimizin

Her yer de var bir izin.

Yağsa da hem yağmur hem de kar

Biz varız bu şehre hizmetkar

İstanbul hepimizin

Her yerde var bir izin.

İstanbul Yeditepe

Çağırıyor bir göreve

Aşkımız şehrimize eser olur

Çıkıyoruz biz yola

Haydi bağır coşkuyla

Sadece İstanbul."

"Çalışmaya kararlıyız"

Klibin sonunda ise Kurum'un, "Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız." sözleri yer alıyor.