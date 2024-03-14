Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz" Milletin gönlünde yaptığı çalışmalarla taht kuran Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı "Seven Ne Yapmaz" için hazırlanan klip, yurdun dört bir yanında yapılan eserleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarını ortaya koydu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim maratonu sürerken, en dikkati çeken ise şüphesiz seçim şarkıları...

Bu konuda AK Parti büyük bir başarı ortaya koyuyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) Murat Kurum ise bu süreçte yaptığı işlerle olduğu kadar seçim şarkılarıyla da konuşuluyor.

Kurum için bu defa hazırlanan şarkının ismi "Seven Ne Yapmaz..."

Yapılan işler tek tek gösterildi

Murat Kurum için hazırlanan klipte, bugüne kadar sahada yapılan işler yer aldı.

Vatandaşların kendisini yaptığı işlerden dolayı çok iyi tanıdığını söyleyen Murat Kurum, birçok bölgede kentsel dönüşümü gerçekleştirdi.

Hazırlanan klipte ise Kurum'un Elazığ, Gaziantep, Malatya ve İzmir olmak üzere birçok bölgede yaptığı kentsel dönüşüme yer verildi.

Klip, Murat Kurum'un "Tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız." sözleriyle başlıyor.

"Seven Ne Yapmaz"

Hazırlanan seçim şarkısının sözleri şu şekilde;

"Bu yürek uğruna neler başarmaz

Seven Ne Yapmaz

Gülüşünde hayat yeşerir

Sevgi emek işidir

Seven Ne Yapmaz

Kalbim hep sen diye atar

Orada aşk var, İstanbul var

Elim hep sana uzanır, sevdam sana yaraşır

Seven Ne Yapmaz

Seven Ne Yapmaz

Hayat hep burada başlar

Burada aşk var, İstanbul var

Gönül bu sana ulaşır

Yollarına kavuşur

Seven Ne Yapmaz"