Yerel seçim maratonu sürerken, en dikkati çeken ise şüphesiz seçim şarkıları...
Bu konuda AK Parti büyük bir başarı ortaya koyuyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) Murat Kurum ise bu süreçte yaptığı işlerle olduğu kadar seçim şarkılarıyla da konuşuluyor.
Kurum için bu defa hazırlanan şarkının ismi "Seven Ne Yapmaz..."
Yapılan işler tek tek gösterildi
Murat Kurum için hazırlanan klipte, bugüne kadar sahada yapılan işler yer aldı.
Vatandaşların kendisini yaptığı işlerden dolayı çok iyi tanıdığını söyleyen Murat Kurum, birçok bölgede kentsel dönüşümü gerçekleştirdi.
Hazırlanan klipte ise Kurum'un Elazığ, Gaziantep, Malatya ve İzmir olmak üzere birçok bölgede yaptığı kentsel dönüşüme yer verildi.
Klip, Murat Kurum'un "Tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız." sözleriyle başlıyor.
"Seven Ne Yapmaz"
Hazırlanan seçim şarkısının sözleri şu şekilde;
"Bu yürek uğruna neler başarmaz
Seven Ne Yapmaz
Gülüşünde hayat yeşerir
Sevgi emek işidir
Seven Ne Yapmaz
Kalbim hep sen diye atar
Orada aşk var, İstanbul var
Elim hep sana uzanır, sevdam sana yaraşır
Seven Ne Yapmaz
Seven Ne Yapmaz
Hayat hep burada başlar
Burada aşk var, İstanbul var
Gönül bu sana ulaşır
Yollarına kavuşur
Seven Ne Yapmaz"
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