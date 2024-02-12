Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı yayınlandı! 'İstanbul’da yeniden hizmet olsun' 31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'İstanbul'da yeniden hizmet olsun' oldu. Şarkı için hazırlanan klip büyük beğeni topladı..

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar çalışmalarına hız verdi..

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbulluların beklediği bir aday oldu.

Sahadaki çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, adı açıklandığı zamandan bu yana şehri karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor..

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.

Yerel seçimlere kısa süre kala Kurum'un çalışmalarına büyük destek olan çalışmalardan biri de seçim şarkıları.

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Yeni seçim şarkısı

Dillere dolanacak yeni şarkının adı "İstanbul'da yeniden hizmet olsun" oldu.

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipte; vaatlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.

"Nefes, sevgi, risksiz yuvalar İstanbul'un olsun, yeniden olsun"

Yeni seçim şarkısının sözleri de şu şekilde:

İstanbul yemyeşil olsun, İstanbullu'ya nefes olsun



Ulaşım sorunsuz olsun, sevenler sevdiğine kavuşsun



Marmara tertemiz olsun, balıklara yeniden yuva olsun



Dönüşüm İstanbul'un olsun, yuvalar risksiz olsun



Nefes, sevgi, risksiz yuvalar İstanbul'un olsun, yeniden olsun!

Murat Kurum'un İstanbul'a vaatleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından Murat Kurum'un İstanbul vaatlerini "Yeniden Olsun" sloganıyla tek tek paylaştı.

Buna göre Kurum'un İstanbul'a vaatleri şu şekilde sıralandı;

- 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi

- 100 bin kadın girişimcimize 100 bin TL hibe desteği

- İstanbul’da yapılacak arıtma tesisleri ile Marmara Denizi'ne tek bir atık su akmayacak

- Evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği

- Gençlerimize 10 bin TL eğitim desteği

- İstanbul'un iki yakasına hayvan barınakları kurulacak

- 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi

- İstanbul uluslararası organizasyonların başkenti olacak

- 250 bin araçlık yeni otoparklar

- 2 yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanları

- 964 mahallemizde spor tesisleri

Kurum: 1 Nisan'dan sonra hepsi İstanbul'un olacak

Murat Kurum da vaatlerini "1 Nisan’dan sonra hepsi ve daha fazlası İstanbul’un olacak" diyerek paylaştı.