Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı! 'Yüzün Gülsün İstanbul' 31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı "Yüzün Gülsün İstanbul" oldu. Şarkı için hazırlanan klip büyük beğeni topladı..

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere az bir süre kaldı, Türkiye'de heyecan arttı..

Adaylar çalışmalarına hız verirken, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbulluların beklediği bir aday oldu.

Sahadaki çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, adı açıklandığı zamandan bu yana şehri karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor..

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.

Kurum'un çalışmalarına büyük destek olan çalışmalardan biri de seçim şarkıları.

Yeni şarkı: "Yüzün Gülsün İstanbul"

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi. Dillere dolanacak yeni şarkının adı "Yüzün Gülsün İstanbul" oldu.

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipte; vaatlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.

"Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul"

Yeni seçim şarkısının sözleri de şu şekilde:

Gözün aydın İstanbul hasret sona erecek



Beklediğin bu kavuşma muradına erecek



Yarım kalan sevdanın öyküsü bu yazılan



Gün bugündür İstanbul şahlanmaya hazırlan



Gönlümün sultanı sadece İstanbul



Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul



Özlemi var içimde sensiz geçen yılların



Her sözünde duasın sen anaların çocukların



Haydi artık birlikte kol kola vereceğiz



Biz seninle daha çok ne günler göreceğiz.

Murat Kurum'un İstanbul'a vaatleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından Murat Kurum'un İstanbul vaatlerini tek tek paylaştı.

Buna göre Kurum'un İstanbul'a vaatleri şu şekilde sıralandı;

- Depreme karşı tam 650.000 dirençli konut inşa edilecek

- İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacak.

- Reklam ve algı belediyeciliği bitecek, hizmet ve eser belediyeciliği geri gelecek.

- İki yakaya iki büyük tünel yapacağız.

- İstanbul’umuzu yeniden eser ve hizmete kavuşturacağız.

- Gençlerimize sinema tiyatro ve müzelerde yüzde 30 indirim yapacağız.

- Her ilçeye atık geri kazanım merkezleri kuracağız.

- İstanbul Botanik Parkı'nı yapacağız.

- 39 ilçemize mahalle bahçeleri yapacağız.

- 151 tematik köy ve 151 projeyi hayata geçireceğiz.