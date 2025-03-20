İHA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..
Gözaltına alınan isimlerden İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da yer aldı..
Dün gözaltına alınan Ongun ile ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.
MURAT ONGUN'UN EVİNDE ARAMA
Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE AV TÜFEKLERİ ÇIKTI
Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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