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Murat Ongun'un evinden yüklü miktarda para ve av tüfekleri çıktı

Murat Ongun'un evinden yüklü miktarda para ve av tüfekleri çıktı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi.