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Haber Merkezi

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

Ekol Tv'nin haberine göre; başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.