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    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı

    Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alınırken, evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 19:11
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    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı

    Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç'ün trafikte seyir halindeyken, otomobilin camında ateş ettiği görüntüler sosyal medyaya düşmüş, vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.

    Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç’ü gözaltına aldı.

    EVİNDE ARAMA YAPILDI

    Burakcan Övüç Silivri'de yakalanırken, evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı VİDEO


    İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST KALDI

    Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ’da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı #1

    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı #2

    Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı #3


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