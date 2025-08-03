Murat Ülker'e Filistin tepkisi: Burada konuşmaya utanmıyor musunuz

Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilere yönelik katliam sürüyor.

Bu vahşete tepki olarak dünya çapında başlayan İsrail boykotları Türkiye'de de uzun süredir devam ediyor.

Liseli öğrencilere yönelik bir programda ise boykotla ilgili çarpıcı bir olay yaşandı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlamak üzere İsrail markası Starbucks ile ilişkisi nedeniyle boykot listesindeki Ülker'in patronu Murat Ülker'in programa davet edilmesi tepki çekti.

"HİÇ Mİ UTANMADI?"

Boykot listesindeyken programa katılmasına tepki gösteren öğrenci, "Murat Ülker Filistin bayrağı karşısında konuşmaya hiç utanmadı mı?" dedi.

Salondan büyük alkış alan bu sorudan sonra cevap hakkını kullanan Ülker, kendisini savundu.

"HASSASİYETİNİZ HOŞUMA GİDİYOR"

Ülker şöyle konuştu:

"Filistin meselesi hayat-memat meselesidir. Ölüm-kalım meselesidir. Hepimizin meselesidir. Bu konularda hassas olmamız lazım. Hassasiyetiniz çok hoşuma gidiyor memnun oluyorum.

Hem soru sorup hem cevabını vermeniz bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu gösteriyor ama bir de şu var; bu bilgileri acaba nereden ediniyoruz?

"BİRKAÇ ÜRÜNÜMÜ SATMAK DIŞINDA BİR İLİŞKİM YOK"

Benim Starbucks ile herkes gibi dükkanlarda birkaç ürünümü satmak dışında işim yok.

Ayrıca Starbucks’ın kim olduğunu da biliyorum. Starbucks bir Yahudi şirketi. Kurucusu şirketinde Yahudilik kurallarını uygulayan bir adam. İlk defa Starbucks'ta bir değişiklik olmuştu. O kurucunun hissesi yüzde 5'e kadar düştü ve Hintli bir yönetici seçildi.

"GAZZE HADİSESİNDEN ÖNCE GÖRÜŞTÜM"

Ben de Gazze hadisesinden önce Hintli yöneticiyi ziyarete gittim. Bu Gazze hadisesinden önceydi arkadaşlar. Şöyle düşünün; yani hepimiz müslüman ve kardeşsek Gazze'de böyle bir hadise çıkınca her işinizi bırakıp gidip öyle bir şirketin kapısını çalar mısınız?

Niye bir Müslüman olarak benim de sizin gibi düşüneceğimi akletmiyorsunuz?"