Murat Yetkin'in Almanları sevindiren doğalgaz analizi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi Almanların da gündemine oturdu. Türkiye'nin başarısına inanmayan Türkler, Alman medyasından aferin alıyor.

Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini Karadeniz'de keşfetti.

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Milli enerji dönemini başlatan gelişmenin ardından dünyada gözler Türkiye'nin üzerine bir kez daha çevrildi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını kırmak için attığı ilk adımı hazmedemeyen medya grupları ve gazeteciler ise saldırı için hazır konumdaydı.

Alman Die Welt gazetesi, doğalgaz keşfinin arkasında Kanal İstanbul projesinin yattığını yazdı.

ALMAN'IN NEFRET DOLU HABERİ

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memnuniyetsizliğin arttığı yalanıyla başlayan haberin devamında, doğalgaz keşfinin doğru olmadığı konusunda iddialara yer verildi.

Von Marion Sendker imzalı haberin detaylarında tanıdık bir isim daha vardı: Türk gazeteci Murat Yetkin.

KANAL İSTANBUL'A TANKER TRAFİĞİ NEDENİYLE Mİ İHTİYAÇ OLDUĞU SÖYLENECEK

Yetkin, Twitter hesabından Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin Kanal İstanbul projesine zemin hazırlanmak için mi yapıldığını sordu.

Müjdeden önce tweet atan Murat Yetkin, "Eğer müjde Karadeniz'de gaz-petrol ise söylendiği gibi, bu da muhtemelen 2004'te TPAO-Madison'un Akçakoca-Ereğli açıklarında bulduğu ilan edilen ama işletilmeyen yatak ise, o zaman Kanal İstanbul'a tanker trafiği nedeniyle mi ihtiyaç olduğu söylenecek acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler, Alman medyasının Türkiye'ye karşı yaptığı karalama haberinde köpürtülerek okuyuculara servis edildi.