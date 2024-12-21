Murhaf Ebu Kasra, Suriye'nin Savunma Bakanı olarak atandı

İHA
Muhalif güçlerin mücadelesi sonrasında Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkılırken bölgede yeni yapılanmalar da şekil almaya başladı.
SAVUNMA BAKANI ATANDI
Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı olarak atandı. Daha önce muhalif güçlerin komutanlığını yaptığı bilinen Ebu Kasra aslen bir mühendis. Ebu Kasra'nın Hama doğumlu olduğu bildirildi
Yeniden dizayn edilecek yeni Suriye ordusunda tüm askeri gruplar, Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen tek bir kurumda birleştirilecek.
Bugün öğle vakitlerinde de Asaad Hasan El Şeybani "Dışişleri Bakanı", Azzam Garib ise "Halep Valisi" olarak atanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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