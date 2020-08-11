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Muş Belediye Başkanı Asya, koronavirüse yakalandı

Muş Belediye Başkanı Asya, koronavirüse yakalandı

Evinde kendini izole eden Feyat Asya'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.