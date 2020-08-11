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- Muş Belediye Başkanı Asya, koronavirüse yakalandı
Muş Belediye Başkanı Asya, koronavirüse yakalandı
Evinde kendini izole eden Feyat Asya'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- AA
- 11.08.2020 - 15:35
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın, kendisini evde izole ettiği öğrenildi.
Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Asya, vatandaşları uyardı. Asya, "Kıymetli dostlar, Ankara’da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karantinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, dualarınızı beklerim." dedi.