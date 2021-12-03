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- Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi
Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 14:27
- Güncelleme : 03.12.2021 - 15:06
7 Temmuz 2020'de 18 yaşındaki İpek Er, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayette bulundu.
Daha önce sosyal medyadan tanıştığı eski Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten genç kızın iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İpek Er, 16 Temmuz 2020 tarihinde intihar girişiminde bulunmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İpek Er'in vefatıyla gözaltına alınan Musa Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanarak avukat itirazıyla serbest bırakıldı.
10 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Bugün hakim karşısına çıkan ve 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Musa Orhan'a, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunması nedeniyle 10 yıl hapis cezası verildi.
TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme, Musa Orhan'ın tutuklanma talebini reddetti.
DAVAYLA BİRLİKTE AÇIĞA ALINMIŞTI
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.