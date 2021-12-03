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    Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi

    Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi

    İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Orhan'ın tutuklanma talebini reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 15:06
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    7 Temmuz 2020'de 18 yaşındaki İpek Er, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayette bulundu.

    Daha önce sosyal medyadan tanıştığı eski Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten genç kızın iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

    İpek Er, 16 Temmuz 2020 tarihinde intihar girişiminde bulunmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    İpek Er'in vefatıyla gözaltına alınan Musa Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanarak avukat itirazıyla serbest bırakıldı.

    10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Bugün hakim karşısına çıkan ve 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Musa Orhan'a, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunması nedeniyle 10 yıl hapis cezası verildi.

    TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

    Mahkeme, Musa Orhan'ın tutuklanma talebini reddetti.

    Musa Orhan a 10 yıl hapis cezası verildi #1

    DAVAYLA BİRLİKTE AÇIĞA ALINMIŞTI

    Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

    Musa Orhan a 10 yıl hapis cezası verildi #2

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