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Haber Merkezi

Türk siyaseti, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışını konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında elebaşı Abdullah Öcalan'ı TBMM'de PKK' terör örgütünü lağvettiğini ilan etmeye çağırdı.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından konuyla alakalı destek açıklamaları gelirken tepkiler de oluştu.

Onlardan biri de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu...

ELİNE URGAN ALIP YERE FIRLATTI

İyi Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Bahçeli'ye karşı sert sözler kullandı.

İyi Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, eline aldığı urganı sallayıp, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.