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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

DERVİŞOĞLU KISA KONUŞTU

Gözaltı haberinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında kısa bir konuşma yaptı.

"TÜRKİYE'NİN HUZURU HEDEF ALINMALIDIR"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için "Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir" diyen Dervişoğlu, "Türkiye’nin huzuru hedef alınmaktadır. Türk milletinin iradesi ayaklar altına alınmaktadır. Günlerdir uyarıyoruz, milletimize, ülkemize bu kötülüğü yapmayın diyoruz. Ülkemizi kaosa sürükleyecek adımlar atmaktan uzak durun diyoruz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ PROTESTO EDİLSİN" ÇAĞRISI

Dervişoğlu ayrıca "Cumhurbaşkanlığı seçimi protesto edilsin" çağrısı yaptı.

Dervişoğlu, "Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı; anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Bu korkunç adım, Erdoğan marifetiyle işlenen anayasal bir suçtur. Buradan Cumhuriyet’in şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı aziz milletimize de şikayet ediyorum." dedi.

"MUHALEFET MECLİS ÇOĞUNLUĞUNA YÖNELMELİ"

"Madem ki her şey, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan’ı ömür boyu o makamda tutmak için yapılıyor, o zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti: