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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden başlayan süreç siyasetteki gündemini koruyor...

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN İKTİDARA TEHDİT

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada partililere hitap eden Dervişoğlu'nun gündeminde İmamoğlu'nun tutukluluğu da yer aldı.

"ÖNCE TERÖRİST SONRA SİLİVRİ"

Tutukluluk üzerinden iktidara tehditler savuran Dervişoğlu, "Kendinize gelin ey iktidar sahipleri. Önce terörist olacaksınız sonra Silivri zindanına atılacaksınız" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu hükümete yönelik tehdidinde şunları söyledi:

Kendinize gelin ey iktidar sahipleri. Sarayın emirerleri size söylüyorum. Düne bakın ve kendinize gelin. İrade aynı iradedir değişmemiştir. Yarın sizi de satacak ve yok edecektir. Önce terörist olacaksınız sonra da ya kaçacak ya da Silivri zindanına atılacaksınız.

POLİSLERE ÇAĞRI YAPTI

Emniyet güçlerine de seslenen İyi Parti lideri, gençliğin heyecanı ve devlet görevinin verdiği özgüvenle ileride pişmanlık duyulacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

"PİŞMANLIK DUYACAĞINIZ ŞEYLERDEN UZAK DURUN"

"Mukaddes görevinizi, üniformanızı kendilerini devlet zannedenlerin kibrine ve hırsına lekeletmeyin" diyerek güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Gençliğinizin heyecanı, rozetlerinizin gücü ve devlet görevinin verdiği özgüvenle İleride pişmanlık duyacağınız şeylerden uzak durun" dedi.

Dervişoğlu, "Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim! Krizle geldiler, OHAL’le yerleştiler, kaosla kalmak istiyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırmaktan hiç çekinmediler, çekinmiyorlar" diye konuştu.