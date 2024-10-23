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Haber Merkezi

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terör elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak yaptığı çağrı, Türkiye siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bahçeli, kürsüden yaptığı çağrıda "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN SERT ÇIKIŞ

MHP Lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik bu çağrısı tepkileri de beraberinde getirirken en sert çıkışlardan biri İyi Parti'den geldi.

ŞEHİTLERİMİZİN FOTOĞRAFLARINI YERLEŞTİRDİLER

Grup toplantısı öncesi sıralara şehitlerimizin fotoğraflarını yerleştiren İyi Partililer, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu konuşurken de sık sık sloganlarla karşılık verdi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Meclis'e korumalarının eşlik ettiği çakarlı araçlarla gelen, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi eşliğinde geldiği kürsüde sağ yumruğunu kaldıran Dervişoğlu, konuşmasına Mithat Cemal Kuntay'ın "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizeleriyle başladı.

Dervişoğlu, Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın." diyen Devlet Bahçeli'ye idam ipi fırlattı.

TBMM'YE GELİŞ ANLARI GÜNDEM OLDU

Diğer yandan Dervişoğlu'nun TBMM'ye gelişi ise dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

Dervişoğlu'nun TBMM'ye geliş anına ilişkin görüntüler, parti tarafından servis edildi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Dervişoğlu'nun konvoyundaki korumaların, makam araçlarının açık kapılarına tutunarak gövde gösterisi yaptıkları görüldü.

İyi Parti Lideri'nin son günlerde yaşanan gelişmelere karşılık olarak bugün TBMM'ye geliş anları, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.