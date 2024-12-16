Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Akşam saatlerinde Çorum'da hareketli anlar yaşandı.

Şehre gelen İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, düzenlenen toplantıda partililer ile buluştu.

Buluşmada ise gazetecilere karşı tutum geceye damga vurdu.

KORUMALAR İTE KAKA DIŞARI ÇIKARDI

Buluşma sırasında protokolü ve katılımcıları görüntülemek isteyen basın mensupları ile Dervişoğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sert bir şekilde uzaklaştırılmaya çalışan basın mensupları duruma tepki gösterdi.

SALONUN DIŞINDA ARBEDE: TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Bunun üzerine salondan çıkartılan basın mensupları ile korumalar arasında arbede çıktı.

Arbedeyi görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da korumalar tarafından izin verilmedi.

Gazeteciler, korumaların kendilerine hakaret ederek, darp ettiklerini söyledi.

GAZETECİNİN BOĞAZINI SIKTI

O anlarda kayıtta olan kameralara bür gazetecinin boğazının korumalar tarafından sıkıldığı anlar yansıdı.

GAZECİ CEMİYETLERİNDEN KINAMA

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.