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    Müşavir ve ataşe unvanlı kadrolarda yenilik Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, basın müşaviri ve ataşe kadrolarında düzenlemelere gidildi.
    • 26.07.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:20
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    Müşavir ve ataşe unvanlı kadrolarda yenilik Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde yer alan basın müşaviri ve ataşe kadrolarında değişiklik yapılması yönünde karar alındı.

    Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre; basın müşaviri unvanlı kadrolar iletişim müşaviri şeklinde, ataşe unvanlı kadrolar ise iletişim ataşesi şeklinde değiştirildi.

    Kadro derecelerinde durumlarına uygun atama yapılacak

    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında 'basın müşaviri' ve 'ataşe' kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun 'iletişim müşaviri' ve 'iletişim ataşesi' kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

    Bu kişilerin kadrolarda geçirdiği süreler, yeni unvanlı kadrolarında geçmiş sayılacak.

    Müşavir ve ataşe unvanlı kadrolarda yenilik Resmi Gazete de yayınlandı #1


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