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Haber Merkezi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu için geri sayım başladı.

Yeni asgari ücreti belirleyecek komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Çeşitli yüzdeler üzerinden zam senaryoları yapılmaya devam ederken Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nden de (MÜSİAD) asgari ücret açıklaması geldi.

MÜSİAD BAŞKANI ASMALI: ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25'LİK ARTIŞIN ÜZERİ DOĞRU DEĞİL

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı BloombergHT yayınında asgari ücretle ilgili konuştu.

Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.

Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON HEDEFLERİ İÇİN VERİLEN MÜCADELEYE ZARAR GETİRECEK BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Asmalı asgari ücret zam miktarıyla ilgili söylediklerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Çalışanlar bizim baş tacımız, çok kıymetli. Kendi şirketimde asgari ücretli çalışan yok. Adı üstünde asgari ücret zaten. Açık söyleyeyim enflasyon hedeflerine ve bu kadar verilen büyük mücadeleye zarar getirecek bir asgari ücret artışını biz doğru bulmuyoruz. Bana göre yüzde 25’in üstünde bir asgari ücret artışı doğru değil.

"ŞU ANDA YÜZDE 25'İ BİLE VEREMEYECEK ŞİRKETLER VAR"

Şu anda yüzde 25'lik olası asgari ücret zammını bile veremeyecek şirketlerin olduğunu öne süren MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Şu anda yüzde 25’i bile veremeyecek şirketler var. Eğer biz bu popülizmi yapmasaydık tekstil sektörümüz Mısır’a taşınmazdı. Mısırlı 100 bin kişiye iş değil de Batman’daki, Güneydoğu’daki, İç Anadolu’daki fabrikalar devam ederdi." şeklinde konuştu.

"KUR İTHALATI TEŞVİK ETMEMELİ, İHRACATÇIYI DA ÜZMEMELİ"

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini de belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

Asmalı şu an iş dünyasının da yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük makro dengesizliğinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Asmalı, enflasyonla mücadelenin de uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı.