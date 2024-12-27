AA

Yerli savunma sanayiinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Türkiye Savunma Sanayii 2024 Raporu paylaşıldı.

MÜSİAD tarafından yayınlanan raporda, geleceğe yönelik projeksiyonlar da ele alındı.

Raporda dikkat çeken nokta ise, savunma sanayiinde yerli üretim kapasite artışının yüzde 70 seviyelerine çıkarak stratejik ürünlerde önemli başarılar elde edilmesi oldu.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VURGUSU

Raporda, MÜSİAD Savunma Sanayi Kurulunun, motor ve güç aktarma sistemlerindeki dışa bağımlılığın azaltılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

ALTAY tankı ve diğer platformlar için motor ve güç aktarma sistemlerinde hala yurt dışına bağımlılığın devam ettiğine dikkati çeken Kurul, yerli motor üretiminin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

"YERLİ ÜRETİM ARTIRILMALI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Savunma Sanayii Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, ileri malzeme teknolojilerinde AR-GE çalışmalarının artırılmasının önem taşıdığını belirterek, "Kompozit malzemeler, grafen, nano malzemeler, karbon fiber gibi ileri teknoloji alanlarında yerli üretim artırılmalı ve dışa bağımlılık azaltılmalı." ifadelerinde bulundu.

Türk savunma sanayiinde yarı iletkenler ve mikroişlemciler gibi bileşenlerde dışa bağımlılığın sürdüğünü aktaran Altunbaş, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının hız kazanması gerektiğini kaydetti.

Altunbaş, sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması için eğitim programlarının geliştirilmesi ve devlet-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığının altını çizdi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ 2024 RAPORU

Türkiye Savunma Sanayii 2024 Raporu'nda, şu ifadelerde bulunuldu: