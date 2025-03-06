MÜSİAD: Terörsüz Türkiye adımlarını güçlü bir şekilde destekliyoruz

AA

Türkiye tarihi barışa doğru emin adımlar atıyor.

Ekim 2024'te başlayan süreç PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına evrildi.

PKK'dan bu çağrıya olumlu yanıt gelmesiyle birlikte umutlar iyiden iyiye artarken farklı kesimlerden de bu sürece destekler açıklanıyor.

Bu kapsamda bir destek de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesini yapan Asmalı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." açıklamasında bulundu.

Asmalı, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin, sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal kalkınma için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bu süreç son dönemde ülkemizin hedeflediği ekonomik bağımsızlığı da perçinleştirecek bir süreçtir. Bu nedenle süreç içerisinde millet olarak bir ve beraber olma gayretimizi ortaya koymalı, birbirimize destek vermeli ve ülkemizin refahına karşı oynanacak tüm oyunların karşısında yer almalıyız. Ekonomik bağımsızlık ancak terörden arındırılmış bir ülke ile mümkündür. Bizler, bu bağlamda bugüne kadar olduğu gibi milli üretimi destekleyen projeler ve istihdam odaklı politikalar ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.



Açıkça belirtmek isteriz ki MÜSİAD olarak bu süreçte, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı karar ve duruşla tüm iş dünyasını da bu konuda sorumluluk almaya ve milletimizin ortak hedeflerine katkı sunmaya davet ediyoruz.

"SÜRECİN BAŞARIYLA SONA ERDİRİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Asmalı, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşları bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: