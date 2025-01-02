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DHA

Marmara, müsilaj tehdidiyle mücadele etmeye devam ediyor...

Balıkesir'in Erdek Körfezi'nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın suların ısınmasıyla birlikte ilkbahardan itibaren yüzeye çıkma ihtimali bulunduğunu belirtti.

KİRLİLİK ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Sarı; deniz dibine çökmeye başlayan müsilajın, birçok canlı türünü tehdit ettiği gibi balıkçıların attıkları ağı çekemez hale gelmesine neden olmaya başladığını da belirterek denizlerdeki kirlilik oranına gönderme yaptı.

"MÜSİLAJ OLUŞUMU DEVAM EDECEK"

"Müsilaj, kirlilik, deniz şartlarındaki durağanlık ve iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığındaki aşırı artışın tetiklemesiyle denizin ışıklı bölgesinde fitoplankton denilen minik bitkiciklerin stres şartlarında aşırı çoğalmasıyla oluşuyor." diyen Sarı, müsilajın oluşma şartlarına katkı sağlayan onlarca faktör ve etkiden bahsetmenin mümkün olduğunu ancak denizin kirlilik yükü azaltılmadığı sürece müsilaj oluşumu da devam edeceğini söyledi.

"İLKBAHARDAN İTİBAREN YÜZEYE ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Müsilaj oluşumunun nedenleri hakkında bilgi veren Sarı, şöyle konuştu:

23 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresi ile Tekirdağ kıyılarına, 13 Kasım’da İstanbul Prens Adaları’na, 5 Aralık’ta ise İzmit Körfezi’ne ulaşarak yaklaşık 7 hafta içinde bütün Marmara Denizi’ne yayıldı. Hatta 19 Aralık’ta Çanakkale Boğazı çıkışında Kumkale açıklarında, yani Kuzey Ege kıyılarında yoğun müsilaj görüntülendi. Yer yer yüzeye çıksa da mevcut şartlarda 3-25 metre derinliklerde örümcek ağı gibi denizi saran müsilajın suların ısınmasıyla birlikte ilkbahardan itibaren yüzeye çıkma ihtimali oldukça yüksek.

SU ALTINDAKİ YAYILIMI KAYDEDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gölcük Değirmendere’de su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedilmişti.

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın neredeyse insan boyutuna ulaştığı görülmüştü.