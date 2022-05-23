Müsilaj ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Müsilaj ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

31 maddeden oluşan kanun teklifinde denizi kirleten deniz araçlarına, denize kıyı tesislere ve denize atık boşaltan tesislere birtakım yükümlülük ve yaptırımlar getiriliyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve 64 milletvekilinin imzasıyla müsilaj sorununa çözüm bulmak için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verildi.

Teklif, 31 maddeden oluşuyor.

Mevcut cezaların bir kısmı artırılıyor

Kanun teklifiyle, müsilaj sorununa ilişkin adım atılarak, denizi kirleten deniz araçlarına, denize kıyı tesislere ve denize atık boşaltan tesislere birtakım yükümlülük ve yaptırımlar getiriliyor.

Mevcut cezaların bir kısmı artırılıyor, arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara avantajlar sağlanıyor.

Belediyelerin atık geri kazanım tesisi kurmaları amaçlanıyor.

Binaların yükseklikleri serbest belirlenemeyecek

Bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği dair sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için istisna getiriliyor.

Yapı denetim firmalarına verilen cezalarda ve bunlara sebep olan fiillerde düzenleme yapılıyor.

Tesislerin maksat oranını Cumhurbaşkanı belirleyecek

İHA’da yer alan habere göre binalarda kimlik sertifikası uygulaması başlayacak.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.