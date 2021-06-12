Müsilaj Meclis araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için Meclis'te komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.