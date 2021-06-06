Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Marmara Denizi üzerindeki salyaları temizlemek için çalışmalar başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 21 eylemden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı açıkladı.

BALIKÇILARA EKONOMİK DESTEK SAĞLANACAK

Kurum, açıkladığı 21 maddelik eylem planının ardından müsilajdan etkilenen balıkçılara da bir müjde verdi.

Murat Kurum, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını duyurdu.

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek VİDEO

"MARMARA DENİZİ'NDEKİ TÜM HAYALET AĞLAR, 1 YIL İÇERİSİNDE TEMİZLENECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Önce kurumlarımızda, organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, gerekli finansal desteği sağlayacağız.

Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır."