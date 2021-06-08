Müsilaj seferberliği bugün başlıyor

Marmara'daki en büyük deniz temizliği seferberliği, Caddebostan Sahili'nden Bakan Murat Kurum tarafından başlatılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planını "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Bakan Murat Kurum'un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderilmişti.

Genelgede, müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran 2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı belirtilmişti.

EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK

Seferberlik, bugün itibariyle Bakan Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

"MARMARA HEPİMİZİN"

Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.