Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

İHA

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Adalar'dan Bandırma kıyılarına kadar birçok bölgede etkisini sürdüren müsilaj (deniz salyası) bu defa Bursa Gemlik'te de görüldü.

KİLOMETRELERCE ALANI ETKİLEDİ

Gemlik Körfezi'ndeki Gençali sahilinden Narlı bölgesine kadar uzanan yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridi müsilajla kaplandı.

ÇÖZÜM İSTEDİLER

Müsilaj nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan Gemlikliler bir an önce çözüm üretilmesini istedi.