Muşlu aileler dağa kaçırılan evlatlarına seslendi: Gelin devletimize sığını 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "PKK'dan ve HDP'den korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir bayramı daha bir yanımız eksik şekilde geçirdik." diyerek sitem etti.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, umut olmaya devam ediyor.

Bu zamana kadar farklı kentlerdeki birçok aile, dağa kaçırılan çocukları için eylemlerin yolunu tuttu.

Evlatlarının, terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, il binaları önünde eylemlerini sürdürüyor.

Bu süreçte 39 aile evladına kavuştu.

Hakkari, Van, Diyarbakır ve Muş'ta devam eden eylemde, ailelerin tek bir çağrısı var; 'teslim olun'...

Pankartlar açıldı

Bugün ise Muşlu aileler, her çarşamba olduğu gibi bir kez daha bir araya geldi.

"Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açıldı.

"Bir bayramı daha bir yanımız eksik şekilde geçirdik"

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya dek eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini belirten Koçhan, şunları aktardı:

Yolunuz yol değil. Oğlum, Ersin gelin devletimize sığının, teslim olun. Onlar ciğerimizi nasıl yaktılarsa, Allah onların da ciğerini yaksın. Benim evladım gelip teslim olsa da ben yine eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeylerin peşinde değiliz, ciğerlerimiz olan evlatlarımızın peşindeyiz. PKK'dan ve HDP'den korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir bayramı daha bir yanımız eksik şekilde geçirdik. 8 yıldır evlat hasreti ile yaşıyoruz. Ağlamadığımız gün yok. Bizim yüreğimizdeki acı onların da yüreğine dolsun. Allah onlara fırsat vermesin.

"Lanet olsun HDP ve PKK'ya"

Anne Gülbahar Teker ise tek bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter anne babalar ağladı. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. Muhammed Emin, oğlum, gel teslim ol. 4 yıl oldu ben senin için eylemlere katılıyorum. Sen gelsen de gelmesen de ben devam edeceğim." diye konuştu.