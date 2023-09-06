Muşlu aileler nöbette! Dağa kaçırılan evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundular 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Çocuklarımızı kandırıp götürdüler, kendilerine köle yapmışlar. Oğlum dön, devlete teslim ol" ifadeleriyle çocuğuna seslendi.

AA

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti çok sayıda aileye umut oldu.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, HDP il binaları önünde direniş başlattı.

Bu süreçte toplamda 43 aile evladına kavuştu.

Kararlılıkla yapılan eylem bugün Muş'ta da devam etti. Aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

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"Analar, babalar yeterince ağladı"

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Ayten Koçhan, uzun süredir eylem yaptıklarını ve eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin, oğlum, dönün, doğru yolda değilsiniz. Analar, babalar yeterince ağladı. Bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Anaların, babaların ciğeri pişti." dedi.

HDP ve PKK'ya da tepki gösteren Koçhan, onlardan korkmadıklarını, eylemlerine sonuna kadar devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Çocuklarımızı kandırıp götürdüler, kendilerine köle yapmışlar"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade etti.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Yıldız, "Polisler, askerler, devletimiz sizin için mücadele ediyorlar. Biz de sizin için burada bekliyoruz. Eylemimiz bitmeyecek, siz gelinceye kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Muş'ta, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da eylemlerimiz sürüyor. Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı kandırıp götürdüler, kendilerine köle yapmışlar. Oğlum dön, devlete teslim ol." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)