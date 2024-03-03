Müslüm Gürses'le aynı reklam filminde oynadı: Gören şaşkına dönüyor Elazığ’da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken Baki Çiçek, vefatının üzerinden 11 yıl geçen arabesk müziğin usta ismiyle anısını unutamıyor.

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İHA

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, 2013 yılında yaşamını yitirdi.

Gürses'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Öyle ki, aradan geçen yıllara rağmen Gürses'in ne sesi ne de şarkıları unutulmuyor...

Yaşadığı dönemde de kendisine benzeyen çok sayıda vatandaş gündeme geliyordu.

Vefatından sonra da giyim tarzı, yüzü ve sesi benzeyenler, sokakta yoğun ilgi görüyor.

Aynı reklam filminde oynadılar

Bunlardan biri de Elazığlı Baki Çiçek.

Çiçek, çalışmak için 1983'te gittiği İstanbul'da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı. Müslüm Gürses ile yolları 1996'da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı.

Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.

Ölüm yıl dönümünde yoğun ilgi gördü

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, Gürses’in ölüm yıl dönümünde de Elazığ sokaklarında gezince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"O gitti yetim kaldık"

Gürses'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek, "Bilindiği üzere Baba’nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor. Tekrardan Allah rahmet eylesin, Türkiye’nin başı sağ olsun diyoruz. Büyük bir üstadı kaybettik, yerini kimse dolduramaz. Beraber reklam filmimiz var. Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı. O gitti bir yetim kaldık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)