Müslümanlar, dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı yaşıyor Müslüman aleminin bayramı 4 gün boyunca sürecek. Bayram namazı ile güne başlayan Müslümanlar, dünyanın dört bir yanında ibadetlerini yerine getiriyor.

AA & Ensonhaber Tüm Müslüman alemi, Kurban Bayramı sabahına heyecanla uyandı. İbadetlerini yerine getirmek üzere sabah namazı ile güne başlayan Müslümanlar, kurban kesim işlemlerine girişti. 4 gün boyunca tüm Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmelerinin yanında aile, kabir ziyaretleri yaparak bayramın birleştirici hissini yaşayacak. Bir diğer yandan, Türkiye'nin yanı sıra, dünyanın dört bir yanında bayram coşkusu yaşanıyor. DÜNYADA KURBAN BAYRAMI FOTO GALERİ Arnavutluk’un başkenti Tiran'da, İskender Bey Meydanı'nda çok sayıda Müslüman'ın katılımıyla geleneksel bir kutlama gerçekleştirildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı. Hollanda Hollanda'nın Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, ülkenin en büyük camilerinden biri olan İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezine gelerek namaz kıldı, dua etti. Azerbaycan Kardeş ülke Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de camileri dolduran halk bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu. Gazze Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Müslümanlar, Kurban Bayram namazı sonrası Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan mezarlığına giderek, kabir ziyaretinde bulundu. Mısır Mısır'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını, başkent Kahire’deki Sultan Hasan Camii'nde kıldı.