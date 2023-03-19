Müslümanlar Ramazan ayı için gün sayıyor: Kabe örtüsü Ramazan öncesi bakıma alındı Ramazan ayına sayılı günler kala Kabe’nin örtüsü için temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kabe-i Muazzama'da Ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinden kutsal topraklara Umre için gelen müslümanlar, Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf ediyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram’daki Kabe’nin örtüsünde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmaları profesyonel ekipler yürütüyor

Çalışmaların, profesyonel bir ekip tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Kabe'nin örtüsünün bakımından sorumlu müdür Fahd Al-Jabri yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Kabe örtüsü her yıl değiştiriliyor

Temizlenen ve bağları yeniden güçlendirilen örtü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor.

Kisve-i Şerif olarak da bilenen Kabe örtüsünün yapımında, 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılırken, üzerinde çeşitli ayetler ve dualar yer alıyor.